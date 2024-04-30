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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام

صدى البلد

حددت محكمة جنح العمرانية جلسة 15 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الاهرام بعدما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية. 

 

أنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث حريق ستوديو الأهرام بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الاضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق. 

 

وقررت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي. 

 

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قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

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شبهة إهمال وموظف متهم.. مفاجأة جديدة في حريق ستوديو الأهرام

 

ووجهت النيابة للمتهمين الاربعة تهمة الإهمال وأحالتهم الى المحاكمة مخلى سبيلهم.

 

وكانت فجرت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع أقواله.

 

كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الأشجار التي تسبب خطورة.

حريق ستوديو الاهرام 4 مسؤولين كهرباء محاكمة 4 مسؤولين كهرباء ستوديو الاهرام العمرانية

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