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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شبهة إهمال وموظف متهم.. مفاجأة جديدة في حريق ستوديو الأهرام

صدى البلد


فجرت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الاهرام مفاجأة جديدة حيث تحفظت قوات الشرطة على موظف بشركة الكهرباء؛ على خلفية اتهامه بالإهمال في واقعة حريق ستوديو الأهرام.

واجهت النيابة العامة المشكو في حقه بتقرير الأدلة الجنائية وتحريات مباحث الجيزة بتقصيره وعدم إغلاقه مفتاح الكهرباء العمومي ليلة الحريق.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الاهرام عن تفاصيل جديدة اسفرت عنها تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة. 

وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة. 

وفجرت المصادر مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله. 

وتنتظر النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول السبب الحقيقي وراء نشوب الحريق والذي سيترتب عليه كافة القرارات بمحاسبة المسئولين في حالة ثبوت وجود مواعد مساعدة على الاشتعال او شبهة جنائية. 

 

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مفاجأة في حريق ستوديو الأهرام.. الحماية المدنية حررت مخالفات لهم العام الماضي

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تقرير زراعة الجيزة: الأشجار التالفة بحريق ستوديو الأهرام تمثل خطورة ويجب إزالتها

ورصدت النيابة العامة، فجر السبت قبل الماضي، نشوبَ حريقٍ هائلٍ بـ"ستوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها.

كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم ست وأربعين وحدة سكنية، تسع عشرة وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة. 

هذا وقد ندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل ثلاث لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة. 

وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.

حريق ستوديو الاهرام شبهة إهمال موظف متهم ستوديو الاهرام النيابة العامة

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