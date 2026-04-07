يوسف الشريف يكشف كواليس مسيرته وأبرز تصريحاته عن «فن الحرب» بعد 5 سنوات غياب

صرح الفنان يوسف الشريف بالعديد من التصريحات خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث كشف عن كواليس مسيرته الفنية و أسرار أشهر مقولاته، وتحدث عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تفاصيل احدث مسلسلاته الجديد "فن الحرب".



يوسف الشريف يعلق على مقولة “شابوه يوسف الشريف”

كشف الشريف أن هذه المقولة بدأت مع عرضه لمسلسل «الصياد» عام 2014، قائلاً:

"الحقيقة مش عارف السبب، لكن الناس كانت تفكر كل حلقة وتتفاجأ بالحلقة اللي بعدها، فبقوا يقولوا شابوه يوسف الشريف. ومن ساعتها لزقت، وده شيء جميل ومسؤولية بالنسبة لي لأن الجمهور بيطالب بيه كل مرة."



يوسف الشريف يكشف سبب غيابه 5 سنوات

وأوضح الشريف أن غيابه عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات كان بسبب حرصه على اختيار أعمال تحترم جمهوره وتليق بحبه لهم، مؤكداً أن أي عمل يقدم يجب أن يعبر عنه بشكل صادق ويستحق تفاعل جمهوره.

يوسف الشريف يكشف كواليس مسلسله “فن الحرب”

تطرق الشريف لمسلسله الجديد “فن الحرب”، موضحاً أن العمل مبني على كتاب صعب جدًا، وأن فكرته جاءت من الكاتب عمرو سمير عاطف. وأكد أنه يناقش كيفية إدارة الصراعات في الحياة اليومية، مشيراً إلى أن الحياة مليئة بالتحديات التي تحتاج إلى فن التعامل معها بشكل مدروس.

ابطال مسلسل فن الحرب

وشارك الفنان يوسف الشريف فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “فن الحرب” وشاركه البطولة كل من: ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب. وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية المشوقة التي تمزج بين الصراعات الإنسانية والتشابكات المالية المعقدة، مقدمًا في ختامه رسالة واضحة مفادها أن العدالة قد تتطلب أثمانًا باهظة، لكنها تظل الخيار الأصعب والأصدق.