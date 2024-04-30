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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مينا ماهر يعلن عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي مينا ماهر علي استمرار اللاعب سامسون اكينيولا في تشكيل فريق الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :"الجهاز الفني يدرس استمرار ساسمون اكينيولا في تشكيل الفريق الأساسي أمام البنك الأهلي".

 

تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 
 

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

اتحاد العاصمة الجزائري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعب سامسون هضة بركان المغربي تشكيل الزمالك

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