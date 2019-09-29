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فن

برفقة زوجته .. محمد على رزق ينشر صورة جديدة على إنستجرام

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:41 م
محمد على رزق وزوجته
محمد على رزق وزوجته
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محمد بدران
نشر الفنان الشاب محمد على رزق، صورة تجمعه بزوجته عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر الثنائى فى أحد الأماكن العامة، ولاقت الصورة إعجاب المئات من متابعيه. 

يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "بحر" الذى يعرض حاليا تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح ويتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
برفقة زوجته .. محمد على رزق ينشر صورة جديدة على إنستجرام
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