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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. تشييع جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تشيع ظهر اليوم الفنانة يسرا اللوزي جنازة والدتها السيدة سوسن فؤاد المارديني، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
 

 

وفاة والدة يسرا اللوزي 


و توفيت مساء أمس الخميس ، سوسن فؤاد المارديني، والدة الفنانة يسرا اللوزي، حيث أعلن ذلك شقيقها أحمد اللوزى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". 

وكشف يسرا اللوزي عن موعد تشييع الجنازة، حيث يشيع الجثمان من مستشفى الأنجلو في الزمالك، ويصلى عليها عقب صلاة العصر غدا الجمعة بمسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، وتواري الثرى بمقابر عائلة آل اللوزي بالإمام الشافعي، على أن يقام العزاء بمنزل الفقيدة من يوم الجمعة إلى الأحد عقب صلاة المغرب.

 

وقدمت يسرا اللوزى مؤخراً فيلم "ليلة العيد" الذى عرض في شهر يناير الماضى، من بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

 

يسرا اللوزي مسجد عمر مكرم جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي

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