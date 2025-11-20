تحذير.. لاتترك الملعقة داخل علبة الجبن لهذه الأسباب

حذرت د. سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري من عادة شائعة داخل المنازل وهي ترك الملعقة داخل علبة الجبن بعد الاستخدام، مؤكدة أن هذا السلوك قد يؤدي إلى سرعة فساد الجبن وظهور العفن حتى مع حفظها داخل الثلاجة.

واوضحت نوح أن ترك الملعقة يتسبب في عدم إحكام غلق العبوة بشكل جيد، الأمر الذي يسمح بتعرض الجبن للهواء وتغير درجة حرارتها مع تكرار فتح باب الثلاجة، مما يؤدي إلى جفاف جزء من الشرش او حمض اللاكتيك الضروري للحفاظ على قوام الجبن ورطوبتها. واشارت الى ان هذا الجفاف يهيئ البيئة المناسبة لظهور العفن ونمو الميكروبات.

وأضافت أن الملاعق المعدنية، خاصة الالمونيوم، قد تتفاعل مع مكونات الجبن مثل الكالسيوم والكازيين، مما يؤثر على الطعم والرائحة، فضلا عن التحذيرات المرتبطة بتأثير الالمونيوم السلبي المحتمل على الجهاز العصبي.

ونصحت د. سماح نوح بضرورة غلق العبوة بإحكام بعد كل استخدام، مع الاعتماد على ملعقة نظيفة وجافة في كل مرة، حفاظا على جودة الجبن وسلامتها.