فوائد ماتعرفهاش لقشر البرتقال أبرزها علاج الشعر

يعد قشر البرتقال من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية والتجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم الفوائد غير المعروفة لقشر البرتقال.

ضبط مستوى السكر

البكتين، وهو نوع من الألياف معروف بقدرته على التحكم في نسبة السكر في الدم وتوجد منه مستويات عالية من قشر البرتقال، وهو مفيد لمرضى السكري بالإضافة إلى ذلك، أفادت الدراسات أن استخدام مستخلص قشر البرتقال في العلاج يمكن أن يساعد في تجنب اعتلال الكلية السكري.

قشر البرتقال يزيل RLIP76 (البروتين) من الجسم، مما يوقف مرض السكري بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الحمل الجلايسيمي للبرتقالة 5 فقط، مما يشير إلى أن تناول القشر يرفع مستويات السكر في الدم بشكل طفيف.

رائحة الفم الكريهة

يمكن مضغ قشر البرتقال غير المعالج للتخلص من رائحة الفم الكريهة ومع ذلك، احذر من الإفراط في استخدام هذه الطريقة، لأن كثرة الأحماض تُضر بمينا الأسنان وبعد استخدام قشر البرتقال بهذه الطريقة، امنح نفسك بعض الوقت قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

شعر صحي ولامع

قد يكون استخدام قشر البرتقال لشطف الشعر منقيًا للشعر هو الأقل شهرة بين فوائد قشر البرتقال.

يُسكب خل التفاح على القشور في العبوة و انتظر يومين تقريبًا قبل استخدام الخليط.



بعد ذلك، أخرج قشر البرتقال وأضف الماء إلى الخل المنقوع لتخفيفه ويجب أن تكون نسبة الماء إلى خل التفاح ثلاثة إلى واحد تقريبًا.



بعد غسل شعرك، رشّ رأسك بغسول الشعر ويزيل الغسول الأوساخ من شعرك ويمنحه لمعانًا صحيًا.

