حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فوائد ماتعرفهاش لقشر البرتقال أبرزها علاج الشعر

اسماء محمد

يعد قشر البرتقال من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية والتجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم الفوائد غير المعروفة لقشر البرتقال.

ضبط مستوى السكر

البكتين، وهو نوع من الألياف معروف بقدرته على التحكم في نسبة السكر في الدم وتوجد منه مستويات عالية من قشر البرتقال، وهو مفيد لمرضى السكري  بالإضافة إلى ذلك، أفادت الدراسات أن استخدام مستخلص قشر البرتقال في العلاج يمكن أن يساعد في تجنب اعتلال الكلية السكري.

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

قشر البرتقال يزيل RLIP76 (البروتين) من الجسم، مما يوقف مرض السكري بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الحمل الجلايسيمي للبرتقالة 5 فقط، مما يشير إلى أن تناول القشر يرفع مستويات السكر في الدم بشكل طفيف.

رائحة الفم الكريهة

يمكن مضغ قشر البرتقال غير المعالج للتخلص من رائحة الفم الكريهة ومع ذلك، احذر من الإفراط في استخدام هذه الطريقة، لأن كثرة الأحماض تُضر بمينا الأسنان وبعد استخدام قشر البرتقال بهذه الطريقة، امنح نفسك بعض الوقت قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة.

شعر صحي ولامع

قد يكون استخدام قشر البرتقال لشطف الشعر منقيًا للشعر هو الأقل شهرة بين فوائد قشر البرتقال.

يُسكب خل التفاح على القشور في العبوة و انتظر يومين تقريبًا قبل استخدام الخليط.


بعد ذلك، أخرج قشر البرتقال وأضف الماء إلى الخل المنقوع لتخفيفه ويجب أن تكون نسبة الماء إلى خل التفاح ثلاثة إلى واحد تقريبًا.
 

بعد غسل شعرك، رشّ رأسك بغسول الشعر ويزيل الغسول الأوساخ من شعرك ويمنحه لمعانًا صحيًا.
 

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
