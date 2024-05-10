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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي

صدى البلد


قررت جهات التحقيق حبس تيك توكر شهيرة و4 آخرين، 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة وتوزيع فتيات الليل على راغبي المتعة الحرام، وذلك خلال حضورهن سهرة في أحد الكمبوندات بالحي الراقي. 

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية في واقعة القبض على تيك توكر شهيرة و4 آخرين، أن المتهمة تعرض فتيات لراغبي المتعة المحرمة من الأثرياء العرب عبر تطبيق سناب شات وترسل الفتيات إليهم، وخلال تتبعهم تم ضبطها و4 آخرين من ضمنهم سائق خاص يقوم بتوصيلها و3 فتيات أخريات.

وأضافت التحقيقات والتحريات أنه جرى القبض على المتهمين وهم التيك توكر و4 آخرين 3 فتيات والسائق، خلال ذهابهم لسهرة برفقة عرب بالشيخ زايد.

تيك توكر شهيرة الحي الراقي المتعة الحرام الدعارة فتيات الليل

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