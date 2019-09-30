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أخبار العالم

هزاع المنصوري يلتقط أول صورة له من محطة الفضاء الدولية.. صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:44 م
على صالح
التقط أول رائد فضاء عربي، هزاع المنصوري، محقق حلم مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول صورة له من محطة الفضاء الدولية منذ انطلاقه على متن رحلة غير مأهولة في 25 سبتمبر الجاري.

نشر المنصوري صورته من الفضاء الخارجي عبر «توتير» وكتب تعليقا عليها، قائلا: «وأخيرًا، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذتكم إلى الفضاء بعدستي، التقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية».

وانطلقت مركبة Soyuz-MS 15 الروسية من قاعدة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها أول رائد فضاء عربي وإماراتي، هزاع المنصوري، والأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليج سكريبوتشكا.

ويقضي هزاع المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية؛ لإجراء بعض التجارب العلمية، وذلك بعد نحو عام من التدريب والاختبارات الكثيفة تهميدًا لهذه الرحلة.

وفي أبريل عام 2017، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، أن مركز محمد بن راشد للفضاء سيُحضر رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام علمية لاستكشاف الفضاء.

ويجسد هذا الإطلاق إنجازًا مهما في صناعة الفضاء المزدهرة في دبي، بقيادة مركز محمد بن راشد للفضاء.
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