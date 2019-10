البحث العلمي تعقد مؤتمر هيئات عالمية بالغردقة عن فيزيائيي الجسيمات والفلك.. يناير 2020

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بينها وبين الهيئات العلمية الدولية لربط البحث العلمى فى مصر ونظيره العالمي، عقد مؤتمر بعنوان The International Conference on Neutrinos and Dark Matter (NDM-2020) وذلك خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير 2020 بمدينة الغردقة.



وينظم المؤتمر مركز الفيزياء الأساسية (CFP) بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ومركز الفيزياء النظرية في الجامعة البريطانية في مصر، بالتعاون مع أندروميدا للنشر والخدمات الأكاديمية في المملكة المتحدة.



ويهدف مؤتمر NDM-2020 إلى تعزيز التعاون الدولي بين فيزيائيي الجسيمات والفلك من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، علاوة على السماح بإجراء مناقشات مثمرة حول الجوانب التجريبية والنظرية الحديثة لفيزياء النيوترينو والمواد المظلمة.



لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/744-the-international-conference-on-neutrinos-and-dark-matter