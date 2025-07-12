برشلونة في مأزق بسبب كريستنسن وأراوخو.. واللاعبان يرفضان الرحيل

أصبح نادي برشلونة في موقف صعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب الثنائي كريستنسن ورونالد أراوخو، وذلك في سعيه لتوفير التمويل اللازم لإبرام صفقات جديدة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يخطط النادي الكتالوني لبيع الثنائي كريستنسن وأراوخو في الفترة الحالية بهدف تحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى التخلص من راتبيهما المرتفعين، خصوصًا بالنسبة للمدافع الأوروجوياني الذي جدد عقده في يناير الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الثنائي أصبح خارج الحسابات الفنية للمدرب الألماني هانز فليك، وهو ما يدفع برشلونة لمحاولة بيعهما من أجل تمويل صفقاته المستقبلية.

لكن، وعلى الرغم من محاولات النادي، أبدى كريستنسن وأراوخو رغبة قوية في الاستمرار مع برشلونة وعدم الرحيل خلال الصيف الجاري، كما أشارا إلى عدم نيتهما التنازل عن جزء من راتبيهما لتسهيل انتقالهما إلى أي فريق آخر.