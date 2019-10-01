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رياضة

أهلي 2005 يواجه طنطا وديا.. غدا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ فريق طنطا غدًا الأربعاء، في مباراة ودية، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة.

ويستعد فريق مواليد ٢٠٠٥ بالأهلي للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما كان يشارك في مسابقات البراعم خلال المواسم الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع أهلي ٢٠٠٥ في المجموعة الأولى مع فرق الزهور والنصر وطلائع الجيش ومركز شباب الأميرية ومصر للتأمين و ١٥ مايو والمقاولون العرب ومركز شباب التجمع والاتصالات ومصر الجديدة وحلوان الرياضي.

وتضم المجموعة الثانية فرق وادي دجلة وإنبي والداخلية والشمس واتحاد الشرطة والمرج والسكة الحديد والغابة والدرب الأحمر ومركز شباب الجزيرة والطائرات ومركز شباب وطن.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.
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