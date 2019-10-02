Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الإعلان الأول لـ فيلم The Irishman.. فيديو وصور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:10 ص
فيلم The Irishman
فيلم The Irishman
Advertisements
محمد نبيـل
أطلقت شركة إنتاج فيلم The Irishman الإعلان الرسمى له استعداداً لطرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي. 

وتدور أحداث هذه القصة الملحمية للمخرج الشهير "مارتن سكورسيزي" عن عالم الجرائم المنظمة في أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية. تروي القصة شخصية "فرانك شيران"، الذي شارك في الحرب، والذي عمل كمجرم وقاتل مستأجر بعد عودته إلى أرض الوطن. 

الفيلم الذي تمتد أحداثه عبر عقود القرن الماضي يحكي عن واحد من أشهر الألغاز التي لم تحلّ في التاريخ الأمريكي، وهو لغز اختفاء الأسطورة جيمي هوفا، الذي ترأس اتحاد العمال في أمريكا من سنة 1957 إلى 1971. 

ويحملنا هذا الفيلم للمخرج مارتن سكورسيزي في رحلة مذهلة عبر عالم الجرائم المنظمة، كيف تعمل من الداخل، وعلاقتها بالسياسة الأمريكية.

ويضم طاقم التمثيل كل من روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشي، هارفي كيتال، راي رومانو، بوبي كانافال، آنا باكين، ستيفن جراهام، ستيفاني كورتزوبا، جاك هوستون، كاثرين ناردوتشي، جيسي بليمونز، دومينيك لومباردوزي، بول هيرمان، غاري باسارابا، مارين آيرلندا

الإعلان الأول لـ فيلم The Irishman.. فيديو وصور
الإعلان الأول لـ فيلم The Irishman.. فيديو وصور
الإعلان الأول لـ فيلم The Irishman.. فيديو وصور
الإعلان الأول لـ فيلم The Irishman.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

The Irishman يفتتح مهرجان New York Film Festival

أهم الألغاز في التاريخ الأمريكي.. تفاصيل فيلم THE IRISHMAN لـ مارتن سكورسيزي

شاهد.. تريلر فيلم The Irishman لـ روبرت دي نيرو

شاهد.. برومو فيلم The Irishman لـ مارتن سكورسيزي

فئة R.. عرض Joker تجاريا بتصنيف عمرى للكبار فقط

يجمع روبرت دي نيرو وآل باتشينو.. 6 معلومات عن الفيلم الايرلندي The Irishman

ترشيحاتنا

بسبب بيكيه.. فالفيردي: لا مكان للجدل داخل برشلونة

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أبرز 10 إطلالات أنيقة لـ ريم البارودي

عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

عدلي القيعي يرد على غضب الزملكاوية من تصريحاته الأخيرة.. فيديو

نشأت الديهي يعلن اعتزاله العمل الإعلامي .. في هذه الحالة

شاهد.. ريم البارودي تستغني عن شعرها القصير.. والجمهور: الطويل عليكي أحلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون صاعقة.. أحدث ظهور لـ شقيقة هنا الزاهد

شاهد.. ريم البارودي تستغني عن شعرها القصير.. والجمهور: الطويل عليكي أحلى

هاف ستومك يبرز خصرها الصغير.. الجمهور يشبه رشا مهدي بـ سعاد حسني