الإعلان الأول لـ فيلم The Irishman.. فيديو وصور

أطلقت شركة إنتاج فيلم The Irishman الإعلان الرسمى له استعداداً لطرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي.





وتدور أحداث هذه القصة الملحمية للمخرج الشهير "مارتن سكورسيزي" عن عالم الجرائم المنظمة في أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية. تروي القصة شخصية "فرانك شيران"، الذي شارك في الحرب، والذي عمل كمجرم وقاتل مستأجر بعد عودته إلى أرض الوطن.





الفيلم الذي تمتد أحداثه عبر عقود القرن الماضي يحكي عن واحد من أشهر الألغاز التي لم تحلّ في التاريخ الأمريكي، وهو لغز اختفاء الأسطورة جيمي هوفا، الذي ترأس اتحاد العمال في أمريكا من سنة 1957 إلى 1971.





ويحملنا هذا الفيلم للمخرج مارتن سكورسيزي في رحلة مذهلة عبر عالم الجرائم المنظمة، كيف تعمل من الداخل، وعلاقتها بالسياسة الأمريكية.





ويضم طاقم التمثيل كل من روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشي، هارفي كيتال، راي رومانو، بوبي كانافال، آنا باكين، ستيفن جراهام، ستيفاني كورتزوبا، جاك هوستون، كاثرين ناردوتشي، جيسي بليمونز، دومينيك لومباردوزي، بول هيرمان، غاري باسارابا، مارين آيرلندا