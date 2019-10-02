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فن

بـ الشبشب.. هزار كريم فهمي وحمدي المرغني من كواليس فيلم ديدو.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:19 ص
كريم فهمي وحمدي المرغني
كريم فهمي وحمدي المرغني
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مصطفى كرم
شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بفيديو طريف له عبر انستجرام، مع الفنان حمدي الميرغني من كواليس فيلم ديدو.

وظهر كريم فهمي مع حمدي الميرغني وهما يلعبان ويتسابقان على ضرب بعضهما بالشبشب.

وعلق كريم فهمي علي الفيديو قائلاً: "دا رد لكل اللي بيقول ان الفنانين كواليس شغلهم تافهة وهزار ولعب، شوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا التعب والمجهود اللي بنعمله في كواليس فيلم ديدو".

يذكر أن فيلم "ديدو" بطولة كل من كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
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