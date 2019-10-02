بـ الشبشب.. هزار كريم فهمي وحمدي المرغني من كواليس فيلم ديدو.. فيديو

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بفيديو طريف له عبر انستجرام، مع الفنان حمدي الميرغني من كواليس فيلم ديدو.





وظهر كريم فهمي مع حمدي الميرغني وهما يلعبان ويتسابقان على ضرب بعضهما بالشبشب.





وعلق كريم فهمي علي الفيديو قائلاً: "دا رد لكل اللي بيقول ان الفنانين كواليس شغلهم تافهة وهزار ولعب، شوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا التعب والمجهود اللي بنعمله في كواليس فيلم ديدو".



