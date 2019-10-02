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حوادث

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:29 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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حسن غنيمة
قررت نيابة الجناين فى السويس حبس ضابط شرطة سابق وإعرابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة جلب شحنة أفيون وحشيش وبانجو داخل أمتعة أسرية تقدر بمليوني جنيه بعد التحقيقات المحامى لنيابات السويس.

تبين من التحقيقات أن منطقة السويس وجنوب سيناء لمكافحة المخدرات قد تمكنوا من ضبط ضابط شرطة سابق و إعرابى فى نطاق نفق الشهيد أحمد حمدى إثر محاولاتهما تهريب ٤٦ كيلو حشيش و ٥٠ كيلو بانجو و ١٠٠ جرام أفيون مخباه داخل امتعه شخصية لزوجه الضابط السابق.

تم التحفظ على السيارة و المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة قسم شرطة الجناين وإحالة المتهمين لنيابة التى أصدرت قرارها بحبسهما ٤ أيام.
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