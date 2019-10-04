ما هي بورصة المشتقات المالية والعقود الآجلة المنضمة للسوق قريبا؟.. دينا صبحي تجيب



استقطاب اموال وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى بوجود عقود شبة تامة.



15- نقلة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مما يزيد الثقة والتنوع والتقدم والارتباط بالاقتصادى العالمى لمستقبل افضل بتوفير اليات قد تزيد من التنوع وتوفير والاختلاف والعالمية.



كان محمد فريد رئيس البورصة المصرية أعلن تدشين أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات بالنصف الأول من 2020.

"المشتقات المالية عقود اتفاق تهدف لتبادل المخاطر فهى عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى أو من احد المؤشرات السوقية (أسهم وسندات وعملات أجنبية وسلع: ذهب - نفط - أرز ) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالإضافة الى سعر معين وشروط معينة يتم تحديدها فى العقد بين طرفي البائع والمشترى" وفقا لـ دينا صبحي خبيرة أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين.وأضافت دينا صبحي لـ صدى البلد، أنه من صور المشتقات المالية: المستقبليات المعروفة بـ futures والاختيارات المعروفة بـ options والعقود الآجلة: Forward Currency Contracts، والمبادلات: Swaps وهى أدوات تساعد على نقل المخاطر المالية بين الاطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية لكن بتنفيذها فى وقت لاحق للاستفادة والضمان بشكل أكبر .وأوضحت أن العقود الآجلة Forward Currency Contracts هي عقود يلتزم المشتري بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضًا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفًا حسب العقد وتحدد هذه العقود نوع وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها بشيء من التفصيل و تقتضي هذه العقود التسليم المادي للأصول المتعاقد عليها الطرفان ولكن الغالبية من هذه العقود يتم تسويتها نقدًا وتستخدم هذه العقود إما للحماية من التقلبات السريعة والقوية للأصول محل التعاقد أو للمضاربة والربح من تقلباتها في البورصة.وتابعت: تعد بورصة القطن بالاسكندرية من أقدم بورصات العالم فى العقود الآجلة للمشتقات المالية تم إنشاؤها فى اواخر القرن 18 فقد كان التجار يجتمعون لعقد صفقات قائمة على العرض والطلب على القطن طويل أو متوسط التيلة و كانوا ينتظرون وصول "صحيفة الأنباء" من أوروبا لتحديد والإرشاد بين عملياتهم فى المستقبل وقد كانت مصدر ثقة بتسليم فى الوقت المحدد حسب العقد المبين قبلها فتزداد الثقة والاحترام والمصداقية وعندما زاد العمل أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن والتى سميت فيما بعد بـهيئة الإسكندرية العامة للغلة.قننت عقود بيع القطن الآجلة في عام 1909 لوجود انتعاش مصر بعد الهبوط الاقتصادى الكبير الذي ادى للانهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق في المضاربات.تعتبر فوائد المشتقات المالية للعقود الاجلة متعددة للمستثمرين وهي:1- اولها الحماية والاحتياط من التقلبات المتوقعة مستقبلا للاسعار الفائدة والعمالة.2- تحقيق ارباح عن طريق دراسة ومتابعة ارتفاع الاسعار مستقبليا3- عمل متوسط للسعر يضمن الربح فى العائد الربحى المجمع4- التغطية بمركز طويل او قصير لمواجهة الارتفاع والانخفاض لاصل يمتكله5- توظيفها لاغراض الاستثمار والتجارة وايضا المضاربة6- نقل عبء المخاطرة من من يرغب تجنبها الى من يرغب تحملها7- الوقاية من تعثر الديون8- فوائدها الاقتصادية عديدة9- زيادة التدفقات النقدية للتجارة عن طريق استخدام المعادن والسلع10- التقدم والعولمة وفتح الافاق والاستثمار والاتصال بالخارج لاتمام صفقات بشكل امن اكبر مما يزيد تدفق السيولة للمؤسسات والهيئات والبنوك.11- الخروج من الركود بانعاش نوع من الاستثمار الناتج من انتاج مستقبلى يضمن تفاوت الاسعار والتقلبات المستقبلية.12- زيادة اهمية العملة المصرية امام العملات المختلفة بالتجارة الخارجية13- زيادة الانتاج لوجود ضمان بيبع مستقبلى تام مما يدير العمل والانتاج والمنافسة و تفضيل سلعة على اخرى بمعرفة مسبقة.14- تدويل العملة المصرية خارجيا باستقطاب المزيد من الاموال من الافراد والتجار داخليا وعالميا لفتح افاق الاستثمار وتوسيعها بوجود ادوات مختلفة من عقود من مشتقات مالية يفضلها شريحة اخرى من المستثمرين.