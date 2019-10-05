الداخلية تعلن تفاصيل ضبط عصابة تضم 22 متهماً بحوزتهم 193 تمثالاً وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم عدد "193" تمثالاً، وكذا تابوت حجرى، وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.





توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصراً من العناصر الإجرامية - بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم فى هذا الإطار من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.





تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامي المشار إليه حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط عدد (4) عناصر منهم.



