Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط عصابة تضم 22 متهماً بحوزتهم 193 تمثالاً وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:22 م
اثار
اثار
Advertisements
مصطفي الرماح - ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم عدد "193" تمثالاً، وكذا تابوت حجرى، وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصراً من العناصر الإجرامية - بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم فى هذا الإطار من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامي المشار إليه حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط عدد (4) عناصر منهم.

عثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التى تمكنوا من إستخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن عدد (193) تمثالا، بالإضافة إلى تابوت حجرى كبير الحجم .

فى ذات الإطار أمكن تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عصابة بحوزتهم قطع أثرية فى أسيوط

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 193 تمثالا وتابوت حجري داخل مقبرة أثرية بالجيزة

ترشيحاتنا

زيادة رواتب المعلمين وإعادة النظر في المعاشات..أبرز مطالب البرلمان من الحكومة

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة

مفاجأة.. أسعار الوقود ستنخفض فى هذه الحالة.. فيديو

الحسد.. تعرف على دعاء الوقاية منه فى الصباح

صدامات قوية لـ الإسماعيلى والاتحاد.. ننشر قرعة ثمن نهائي البطولة العربية

معهد بريطاني: بن سلمان هزم أردوغان .. والأتراك كرهوا جماعة الإخوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات