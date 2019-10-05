حضره إرهابيون.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اجتماع محمد مرسي لحل أزمة سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الجاسوس محمد مرسي إبّان حكم جماعة الإخوان الارهابية لمصر من أجل بحث ملف سد النهضة حضره مجموعة من الإرهابيين الذين نفذوا عمليات إرهابية في مصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مرسي كان يعتمد على مليشيات ولا يعتمد على مؤسسات الدولة المصرية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان لم يحلوا أزمة سد النهضة على الإطلاق، ولم ينجحوا في حل ملف الأزمة ولكنهم حاليا يحاولون إيهام الجميع بأن الرئيس السيسي مسؤول عن بناء سد النهضة وفشل المفاوضات".

