مصرع شخص وإصابة 26 في حادث أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة- رأس غارب

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 27 آخرين، صباح اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل شمال البحر الأحمر.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل، وذلك بالكيلو 70 طريق الزعفرانة رأس غارب.

علي الفور تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفي رأس غارب المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

كما تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.