مصرع شخص وإصابة 26 في حادث أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة- رأس غارب
ترامب في ختام زيارته لماليزيا: وقعنا اتفاقيات تجارية ومعادن نادرة.. والآن إلى اليابان
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل تجوز الصلاة أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
الحية: إسرائيل غيرت معالم الأرض بغزة مما صعب تحديد مواقع دفن جثث الرهائن
اليوم.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور
مفاجأة للطلاب .. جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية
توتر جديد في إسرائيل بين الحريديم وحزب سموتريتش
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
من عجز عن أداء قيام الليل فعليه بهذا الفعل
مصرع شخص وإصابة 26 في حادث أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة- رأس غارب

ابراهيم جادالله

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 27 آخرين، صباح اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل شمال البحر الأحمر.

كان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل، وذلك بالكيلو 70 طريق الزعفرانة رأس غارب.

علي الفور تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفي رأس غارب المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

كما تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

