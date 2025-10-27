قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح صرح تعليمي رائد

الافتتاح
الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

 افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحي ثالث، في خطوة تؤكد التزام المحافظة بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وذلك  استمرارًا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حضر الافتتاح العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، الدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا ومنسق مبادرة جسور، والدكتور محسن فتحي درويش نائب رئيس الفروع ببنك مصر، أشرف أنور عبد العال مدير عام منطقة القناة، أحمد العايدي المستشار الفني لمبادرة جسور، ولفيف من القيادات المصرفية والأكاديمية الممثلة لشركاء النجاح.

أكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته، على أن هذا الصرح التعليمي يمثل تجسيدًا لدور الدولة المصرية في الاستثمار الاستراتيجي بالثروة البشرية، وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بالتعليم الفني والتكنولوجي.

مشيرًا إلى أن المدرسة هي إحدى النتائج الهامة والمحورية لمبادرة "جسور"، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق التدريب المستمر للكوادر، وسد احتياجات سوق العمل الفعلية.

وأضاف: "لقد أصبح الاهتمام بالتعليم الفني التكنولوجي توجُّهًا عالميًا، والحكومة المصرية تتبنى هذا النموذج لمواكبة التطور العالمي، وتحويل الطاقات البشرية إلى عمالة مهنية متدربة ومرخصة".

كما أشار أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المدرسة تُعد نقلة نوعية بما تقدمه من تدريب أكاديمي ومهني متقدم، يضمن تزويد سوق العمل بأفضل الكوادر.

وأوضح دكتور محمود حمزة أن المدرسة نتاج شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، وبنك مصر (الشريك الصناعي)، اتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة التعليم أولًا (الشريك الأكاديمي)، بالإضافة إلى الغرفة الألمانية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من نبيل ميشيل، المستشار الأكاديمي للمدرسة، الذي أوضح أن المدرسة،  تم استقطاعها من أحد المدارس بالمحافظة وتم رفع كفاءتها، وقد دخلت الخدمة بقبول دفعة أولى قوامها ٨٠ طالبًا مع انطلاق العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

تتميز المدرسة بنظام تعليمي قائم على مفهوم الجدارات: يرتكز على ٣ محاور رئيسية: المعارف، المهارات، والسلوكيات، تهدف لتخريج: فني محترف يتسم بالدقة والابتكار، ويعتز بهويته الوطنية والمهنية.

كما تقدم المدرسة شهادات معتمدة حيث يحصل الطالب على ثلاث شهادات تؤهله لسوق العمل الدولي وهي دبلوم الثانوية التكنولوجية (من وزارة التربية والتعليم)، شهادة دولية معتمدة بالتخصص (من الغرفة الألمانية)، شهادة خبرة (من المصانع التي تم بها التدريب الميداني).

كما تؤهل الدراسة (٣ سنوات) الطالب لاستكمال دراسته في الكليات التكنولوجية بنفس التخصص (بالمجموع فقط ودون معادلة).

وتفقّد المحافظ الفصول الدراسية، مشيدًا بالمستوى التعليمي للطلاب، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الكثافة الطلابية المثالية بواقع ٢٠ طالبًا فقط في الفصل، لضمان جودة التعليم.

في ختام الزيارة، أهدى طلاب المدرسة المصحف الشريف للمحافظ تقديرًا لجهوده، كما التقط "أكرم" الصور التذكارية مع أبنائه الطلبة وهيئة التدريس.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد إغلاق المحلات

قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد