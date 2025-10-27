الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح صرح تعليمي رائد

افتتح اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحي ثالث، في خطوة تؤكد التزام المحافظة بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وذلك استمرارًا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حضر الافتتاح العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، الدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا ومنسق مبادرة جسور، والدكتور محسن فتحي درويش نائب رئيس الفروع ببنك مصر، أشرف أنور عبد العال مدير عام منطقة القناة، أحمد العايدي المستشار الفني لمبادرة جسور، ولفيف من القيادات المصرفية والأكاديمية الممثلة لشركاء النجاح.

أكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته، على أن هذا الصرح التعليمي يمثل تجسيدًا لدور الدولة المصرية في الاستثمار الاستراتيجي بالثروة البشرية، وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بالتعليم الفني والتكنولوجي.

مشيرًا إلى أن المدرسة هي إحدى النتائج الهامة والمحورية لمبادرة "جسور"، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق التدريب المستمر للكوادر، وسد احتياجات سوق العمل الفعلية.

وأضاف: "لقد أصبح الاهتمام بالتعليم الفني التكنولوجي توجُّهًا عالميًا، والحكومة المصرية تتبنى هذا النموذج لمواكبة التطور العالمي، وتحويل الطاقات البشرية إلى عمالة مهنية متدربة ومرخصة".

كما أشار أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المدرسة تُعد نقلة نوعية بما تقدمه من تدريب أكاديمي ومهني متقدم، يضمن تزويد سوق العمل بأفضل الكوادر.

وأوضح دكتور محمود حمزة أن المدرسة نتاج شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، وبنك مصر (الشريك الصناعي)، اتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة التعليم أولًا (الشريك الأكاديمي)، بالإضافة إلى الغرفة الألمانية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من نبيل ميشيل، المستشار الأكاديمي للمدرسة، الذي أوضح أن المدرسة، تم استقطاعها من أحد المدارس بالمحافظة وتم رفع كفاءتها، وقد دخلت الخدمة بقبول دفعة أولى قوامها ٨٠ طالبًا مع انطلاق العام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

تتميز المدرسة بنظام تعليمي قائم على مفهوم الجدارات: يرتكز على ٣ محاور رئيسية: المعارف، المهارات، والسلوكيات، تهدف لتخريج: فني محترف يتسم بالدقة والابتكار، ويعتز بهويته الوطنية والمهنية.

كما تقدم المدرسة شهادات معتمدة حيث يحصل الطالب على ثلاث شهادات تؤهله لسوق العمل الدولي وهي دبلوم الثانوية التكنولوجية (من وزارة التربية والتعليم)، شهادة دولية معتمدة بالتخصص (من الغرفة الألمانية)، شهادة خبرة (من المصانع التي تم بها التدريب الميداني).

كما تؤهل الدراسة (٣ سنوات) الطالب لاستكمال دراسته في الكليات التكنولوجية بنفس التخصص (بالمجموع فقط ودون معادلة).

وتفقّد المحافظ الفصول الدراسية، مشيدًا بالمستوى التعليمي للطلاب، ومؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الكثافة الطلابية المثالية بواقع ٢٠ طالبًا فقط في الفصل، لضمان جودة التعليم.

في ختام الزيارة، أهدى طلاب المدرسة المصحف الشريف للمحافظ تقديرًا لجهوده، كما التقط "أكرم" الصور التذكارية مع أبنائه الطلبة وهيئة التدريس.