مفاجأة للطلاب .. جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن إطلاق تطبيقها الذكي الجديد “تطبيق جامعة حلوان للطلاب”، الذي يهدف إلى تسهيل وصول الطلاب إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الأكاديمية والمالية والإدارية عبر منصة إلكترونية موحدة.

أوضحت جامعة حلوان، أن التطبيق في إطار رؤية الجامعة لتحديث البنية التكنولوجية من خلال مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بقيادة الدكتور عمرو السيد مدير المركز، بهدف تقديم تجربة طلابية أكثر كفاءة وسلاسة، حيث يوفر تطبيق جامعة حلوان للطلاب بطاقة هوية رقمية للطالب تحتوي على رمز QR، تُستخدم للتحقق من الهوية والوصول إلى الخدمات الجامعية بسهولة.

أشارت الجامعة إلى أن التطبيق يتيح خدمات دفع إلكترونية تشمل دفع الفواتير، رسوم المقررات الدراسية، والرسوم الجامعية، إلى جانب إمكانية عرض وتتبع جميع المعاملات المالية، وإصدار إيصالات رقمية تحتوي على تفاصيل دقيقة مثل رقم المعاملة، التاريخ، اسم الخدمة، المبلغ المدفوع، طريقة الدفع، وحالة العملية.

أضافت إلى أنه في الجانب الأكاديمي، يوفر التطبيق للطلاب إمكانية عرض درجاتهم الأكاديمية، المعدل الفصلي والتراكمي، تفاصيل تقييمات المقررات، بالإضافة إلى الجداول الدراسية والمواعيد الأكاديمية.

جدير بالذكر يضم التطبيق أيضًا قسمًا مخصصًا لمتابعة أخبار الجامعة وآخر المستجدات، مما يعزز التواصل بين الإدارة والطلاب، ويواكب التطورات داخل الحرم الجامعي.

ويُعد التطبيق خطوة استراتيجية ضمن خطة جامعة حلوان للتحول الرقمي، ويعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية متطورة تدعم الابتكار وتلبي احتياجات الطلاب في العصر  الرقمي.

