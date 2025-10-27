قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبة الشجرة تستقبل فرق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

الإسماعيلية انجي هيبة

نظّمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية  أولى الجولات السياحية للفرق المشاركة لمهرجان الفنون الشعبي، برعاية اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي).

قام أعضاء إدارة السياحة بمرافقة الفرق إلى زيارة تبة الشجرة –أحد أبرز معالم التاريخ العسكري بالمحافظة-  وذلك تحت إشراف أشرف سليمان، مدير الإدارة.

شملت الجولة فرقتي المنيا وأسوان للفنون الشعبية، حيث استمتع المشاركون بأجواء مميزة تعكس الطابع التاريخي للموقع، وتعرفوا خلالها على جانب من تاريخ الإسماعيلية العريق وما شهدته ارضها من بطولات للجيش المصري  أثناء حرب أكتوبر المجيدة..

وتُعد تبة الشجرة أحد المواقع العسكرية التاريخية المهمة الواقعة شرق مدينة الإسماعيلية، وتمثل متحفًا حربيًا يوثق بطولات قواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين يُقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، بمشاركة ٢٥ فرقة من ١٣ دولة، ويُعد أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تؤكد مكانة الإسماعيلية كعاصمة للفنون والثقافة وملتقى للحضارات.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على إبراز مقوماتها السياحية والتاريخية، وتعزيز دور المهرجان في دمج الفنون بالتراث وتنشيط السياحة الثقافية.

