انطلاق تصفيات أمم إفريقيا 2021 .. اليوم

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الدور التمهيدي من تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 علي ان تكون مباراة العودة يوم 15 اكتوبر الجاري .



وتقام مباريات اليوم على النحو التالى :



ليبيريا vs تشاد .. الساعة الخامسة مساء

جنوب السودان vs السيشيل .. الساعة 5 مساء

الموريشيس vs ساوتومي وبرينسي .. الساعة 5 مساء

جيبوتي vs جامبيا .. الساعة 5 مساء