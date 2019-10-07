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رياضة

انطلاق تصفيات أمم إفريقيا 2021 .. اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
كأس امم افريقيا
كأس امم افريقيا
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الدور التمهيدي من تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 علي ان تكون مباراة العودة يوم 15 اكتوبر الجاري .

وتقام مباريات اليوم على النحو التالى :

ليبيريا vs تشاد .. الساعة الخامسة مساء
جنوب السودان vs السيشيل .. الساعة 5 مساء
الموريشيس vs ساوتومي وبرينسي .. الساعة 5 مساء
جيبوتي vs جامبيا .. الساعة 5 مساء
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