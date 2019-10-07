شاهد.. أحمد المنسي وأمير كرارة على البوستر الدعائي لـ مسلسل الاختيار

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للبوستر الدعائي لمسلسل "الاختيار" والذى من المقرر أن يقوم ببطولته أمير كرارة ويعرض فى رمضان المقبل.



وظهر أمير كرارة متصدرا البوستر بجانب صورة للشهيد احمد المنسى قائد الفرقة 103 صاعقة والعمل من تأليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.



المسلسل تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

