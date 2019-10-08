الصلاة الفائتة.. تعرف على أفضل طريقة لأدائها

الصلاة الفائتة دين في رقبة المسلم يجب ان يؤديه قبل ان يدركه الموت لأنه سيسأل عنه يوم القيامة ، فلا يجوز لشخص ان يؤدي الصلاة الفائتة عن شخص آخر توفى أو بسبب مرض يمنعه من الصلاة ، فالصلاة العبادة الوحيدة التي يجب ان يؤديها الإنسان بنفسه ، عكس الصيام فقد يجوز للأبناء ان يصوموا عن والدهم الذي توفى أو والدتهم التي توفت وعليها قضاء من رمضان الماضي مثلا.



وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه يجوز أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة بدلا من سنة الفرض او تحية المسجد لأن الصلاة الفائتة أولى بكثير من النوافل.



وأضاف عاشور أن أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي ان تصلي بعد كل فرض حاضر فرض من الفوائت فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم .



ومن جانبه أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها أن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.



وأشار إلى أنه يجوز لمن دخل المسجد وعليه صلاة فائتة، فله أن يصلي هذه الصلاة الفائتة قبل الإقامة ووقتها سيحصل أيضا على ثواب تحية المسجد بما صلاه.



وأوضح، أن النبي لما قال "فلا يجلس قبل أن يصلي" يريد أن يصلي أي صلاة قبل الجلوس.



كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.



واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال« كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».



وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.



وتابع: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.

