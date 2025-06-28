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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الهيئة الوطنية تعلن الثلاثاء المقبل تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.


 وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات -في بيان اليوم السبت- أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعا صباح ذات اليوم، لاستعراض التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري، في شأن كافة الإجراءات والجوانب اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية، ليعقب ذلك إجراء المؤتمر الصحفي بمقر مسرح التلفزيون المصري بماسبيرو.


 ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام، المقروءة والمرئية والمسموعة، المحلية والدولية، لحضور وقائع المؤتمر الصحفي.


 وأكدت الهيئة الجاهزية الكاملة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجيستية التي تضمن حُسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.


 وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتخذت الإجراءات اللازمة في شأن الإعداد للعملية الانتخابية، ومن بينها إجراء برامج تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على 10 آلاف و 600 عضو من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، عبر تقنية (فيديو كونفرانس) وتم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين، واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.


 وأضافت أنه تم أيضا إجراء دورات تدريبية عديدة للموظفين المعاونين لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقار المحاكـم الابتدائيـة على مستوى الجمهورية.


 وأكدت الهيئة أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية، والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.
 وذكرت أنه جرى الانتهاء من إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية، من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها، وذلك في إطار ما حدده القانون.


 وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه تم تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات، من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي

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