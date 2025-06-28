تحرك برلماني عاجل بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

قدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، مطالبًا بمناقشة ملابسات الحادث تحت قبة البرلمان، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين على الطرق.

وأشار في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن حادث المنوفية ليس الأول من نوعه على هذا الطريق، مشددًا على أن الطريق الدائري الإقليمي شهد العديد من الحوادث بسبب ضعف الإنارة وسوء البنية التحتية، لافتًا إلى أن منطقة الطريق الممتدة من الباجور إلى مدينة السادات لمسافة 50 كيلومترًا "مظلمة تمامًا وتفتقر لأي نوع من الإضاءة".

وأضاف خضر أن ضحايا الحادث جميعهم فتيات يسعين لتحسين ظروف أسرهن، وأن الحزن يخيّم على كافة مدن وقرى محافظة المنوفية، مؤكدًا أن المحافظة رغم محدودية إمكانياتها، تشهد حرصًا من الأهالي على تعليم أبنائهم والعمل الشريف.

وكشف خضر عن أن حوادث جديدة وقعت بعد الحادث مباشرة، مما يشير إلى وجود أزمة هيكلية في منظومة الطرق والسلامة، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بالمشكلة والعمل على حلها.

وأثنى النائب على الدعم المادي المقدم من الدولة لأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن وجود الطريق الدائري الإقليمي ساهم في تخفيف الكارثة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في تنظيم المرور وتحديد حمولة المركبات، مطالبًا بتشديد الرقابة وتحديث معايير الأمان لتفادي تكرار هذه المآسي