أستاذ نقل عن مشاكل الطرق: كل اتنين معاهم فلوس جابوا تريلا وفتحوا شركة شحن

كشف الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن هناك جهات حكومية ورقابية تقوم بكتابة تقارير عن الطرق قبل افتتاحها، وهي لا علاقة لها بالمنفذ أو المالك.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه حال الالتزام بالحمولات المقررة يعيش الطريق 15 عامًا.



ولفت الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إلى أن هناك زيادة في أسطول النقل البري، قائلا: كل اتنين معاهم فلوس جابوا تريلا وفتحوا شركة شحن.



وأكد أنه لا توجد مدينة فاضلة في العالم ولذا يجب مراقبة السرعات لضمان التزام السائقين بالسرعات المقررة، موضحا أن التحويلة 5 كيلو متر ويجب أن يكون هناك رادار متحرك في التحويلة وإعمال القانون وهو ما يجعل هناك التزام بالسرعات.