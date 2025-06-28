قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية
هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح
عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
بعد مأساة الطريق الإقليمي .. كيف نظم قانون العمل تشغيل الأطفال؟
تحرّك برلماني عاجل بسبب حادث الطريق الإقليمي المؤسف
قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي
مدحت قريطم يطالب بتغليظ العقوبات على المتسببين في حوادث الطرق
المنوفية تحت الحداد| 3 حوادث مأساوية في يوم واحد تحصد الأرواح وتصيب العشرات
الطريق الإقليمي | أحمد موسى: 18 بنت راحوا في ثانية .. وده حادث جلل
الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد
إزالة 1485 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم 28-6-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد مأساة الطريق الإقليمي .. كيف نظم قانون العمل تشغيل الأطفال؟

الطريق الإقليمي
الطريق الإقليمي
محمد الشعراوي

خيم الحزن على الشارع المصري بعد الحادث المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة، أغلبهم مراهقات، واثنتان لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.

الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية إلى مكان عملهم في دلتا النيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعا.

سلطت هذه الواقعة الضوء على ملف "تشغيل الأطفال" وكيف نظمت التشريعات الحالية ضوابط تشغيلهم .

وبالتزامن مع الحادث يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.

نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.

كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.

فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.

ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:

تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.

إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.

إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.

وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.

حظر تشغيل الأطفال

وينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.

كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.

الطريق الإقليمي حادث الطريق الإقليمي تشغيل الأطفال السنابسة محافظة المنوفية قرية كفر السنابسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

ترشيحاتنا

شهر عقاري

طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025

طارق النبراوي نقيب المهندسين

بحسرة ووجع.. النبراوي ينعى طالبة هندسة المنوفية شيماء عبدالحميد

اختبارات القدرات صورة أرشيفية

تنسيق الجامعات 2025.. شروط أداء اختبارات القدرات بكلية تربية نوعية

بالصور

أحمد غزي ووليد فواز في العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

احمد غزي ووليد فواز
احمد غزي ووليد فواز
احمد غزي ووليد فواز

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة
حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة
حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى لـ مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها

مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها

أسماء أبو اليزيد مع زوجها في العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

أسماء أبو اليزيد وزوجها
أسماء أبو اليزيد وزوجها
أسماء أبو اليزيد وزوجها

فيديو

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

رويدا عروس الجنة

فرحها كمان أسبوعين.. قصة رويدا ضحـ.ية واقعة طريق المنوفية الإقليمي

كنزي مدبولي

كنزي مدبولي تخطف الأنظار يوم كتب كتابها.. ونهاية غير متوقعة في حمام السباحة

مى فاروق وابنتها زينة

أحلى لحظة فى عمري .. مى فاروق تتصدر مؤشرات البحث بعد رسالتها لابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

المزيد