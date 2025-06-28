عضو بارز بالبرلمان الألماني يدعو لنشر القنبلة الذرية الأمريكية في برلين

دعا ينس شبان رئيس الكتلة النيابية بالبرلمان الألماني عن حزبي الاتحاد الديمُقراطي المسيحي،والاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى نشر القنبلة الذرية الأمريكية في برلين حسب صحيفة فيلت الألمانية.

برلماني ألماني يدعو لتوفير المظلة الأوروبية النووية حتى لايصبحوا لعبة سياسية بالعالم

وتابع ينس بإنه يجب على أوروبا أن توفر المظلة النووية الخاصة بها لحمايتها مُشيرا بإن ما لايملك ردع نووي بعالمنا الحالى يصبح لعبة سياسية،وتأتي دعوة ينس لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر قاذفاتها النووية الاستراتيجية على الأراضي الألمانية لتوفير الحماية لها خلال تطورات الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت طوال ثلاث سنوات.

ينس يدعو لضخ استثمارات ألمانية لتطوير الرءوس النووية البريطانية الفرنسية

وأضاف ينس بإنه يجب السماح لألمانيا بالوصول للأسلحة النووية المتواجدة بفرنسا وبريطانيا عبر المشاركة الألمانية بضخ استثمارات ضخمة لتطوير الرؤوس النووية بهما لتوفير الردع الأوروبي.

في إتجاه آخر حذر رئيس الأركان الألماني كارستن بروير من احتمالية توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية،وداعا حلف الناتو العسكري للاستعداد لمواجهة روسيا الآن قبل عام 2029 كما كان متوقع حالة مهاجمة إحدى دول الحلف العسكري.

وبالوقت الراهن تسعى إستونيا العضو في الناتو،والمتواجدة على شرق حدود الدولة الروسية إلى نشر طائرات حلف الناتو العسكرية الاستراتيجية على أراضيها،وحذر الكرملين من تلك الخطوة الخطيرة التي تُهدد موسكو،وإندلعت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 عندما حاولت أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو العسكري الذي كان سينشر صواريخ الحلف على الأراضي الأوكرانية،والتي كانت ستهدد العاصمة الروسية موسكو.