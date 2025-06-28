قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى قضائية لوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
محاكمة 11 متهما في خلية داعش الهرم.. 5 يوليو
بحضور المفتي السابق | الجبهة الوطنية يعزّي في ضحايا حادث المنوفية ..صور
كريستو يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي عن الأهلي
اجتماع الخطيب مع ريبيرو يحسم موقف أسامة فيصل في الأهلي
اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟
لماذا يبدأ العام الهجري في شهر المحرم؟.. دار الإفتاء تجيب
عضو بارز بالبرلمان الألماني يدعو لنشر القنبلة الذرية الأمريكية في برلين
بعد فقدان 18 زهرة مصرية .. كيف تعاملت الدولة مع حادث الطريق الإقليمي؟
خاص | نجم الأهلي على أبواب الاتحاد السكندري
بالميراس يهزم بوتافوجو ويصعد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية
رونالدو يكشف سر تجديد عقده مع النصر: أتحمل مسؤولية التغيير.. والبقاء هنا بدافع الحب والطموح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: 30 يونيو لحظة تصحيح المسار وتفويض شعبي لبناء دولة قوية وحديثة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد احتجاج شعبي على حكم جماعة الإخوان، بل كانت لحظة وعي وطني فارقة، فيها استعاد المصريون قرارهم وأعادوا تصحيح مسار الدولة، رافضين العبث بالهوية الوطنية أو اختطاف مصر لحساب مشروعات مشبوهة تخدم أجندات خارجية.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما جرى في 30 يونيو كان بمثابة تفويض شعبي شامل من المصريين لإطلاق مرحلة جديدة عنوانها الإنقاذ وإعادة البناء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجم هذا التفويض التاريخي إلى مشروعات تنموية عملاقة، ورؤية استراتيجية واضحة وضعت مصر على طريق المستقبل بثقة واستقرار.

وأوضح وكيل إسكان البرلمان. أن المصريين قدموا في ثورة 30 يونيو نموذجًا فريدًا في الوعي السياسي والدفاع عن الدولة، حيث أدركوا أن جماعة الإخوان تمثل خطرًا وجوديًا على مصر بمؤسساتها وشعبها وتاريخها، فتحركوا في مشهد تاريخي لاستعادة دولتهم وهويتهم، في واحدة من أعظم ثورات التصحيح في العصر الحديث.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن الرئيس السيسي تحمّل المسؤولية في لحظة حرجة، ونجح في استعادة تماسك مؤسسات الدولة، وبناء بنية تحتية قوية، وتنفيذ مشروعات قومية في جميع المجالات، سواء في الصحة والتعليم، أو في الإسكان والطرق والطاقة، إلى جانب مواجهة الإرهاب بشجاعة حتى استعادة الأمن الكامل.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه بالتأكيد، على أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم، لا يمكن فصله عن إرادة الشعب وقيادة الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن مصر استعادت مكانتها الإقليمية والدولية، وباتت لاعبًا أساسيًا في ملفات المنطقة، بما يعكس قوة القرار المصري ومتانة الدولة.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

ترشيحاتنا

محمد عبدالشافي

نجم أهلي جدة السابق: محمد عبدالشافي كتب اسمه بحروف من ذهب

الزمالك

الدوماني: المدير الفني الجديد هيبقى مفاجأة .. والزمالك يسير في الطريق الصحيح

ستاد النادي المصري

تعرف علي موعد افتتاح ستاد النادي المصري

بالصور

خاوف من الكارثة..تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة

البطيخ
البطيخ
البطيخ

كريم محمود عبد العزيز في العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير"

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

علاقة غريبة بين التبرع بالدم ونمو الشعر .. معلومات مثيرة عن هذه العادة

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

أحمد غزي ووليد فواز في العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

احمد غزي ووليد فواز
احمد غزي ووليد فواز
احمد غزي ووليد فواز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

الديركسيون ساب في ايدي .. تفاصيل جديدة صـ.ادمة عن حـ.ادث المنوفية

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد