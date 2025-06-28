قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية والهجرة يجرى مشاورات سياسية مع نظيرته النمساوية
هتاخد شقة من الحكومة فورًا.. مفاجأة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم| مقترح
عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
بعد مأساة الطريق الإقليمي .. كيف نظم قانون العمل تشغيل الأطفال؟
تحرّك برلماني عاجل بسبب حادث الطريق الإقليمي المؤسف
قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي
مدحت قريطم يطالب بتغليظ العقوبات على المتسببين في حوادث الطرق
المنوفية تحت الحداد| 3 حوادث مأساوية في يوم واحد تحصد الأرواح وتصيب العشرات
الطريق الإقليمي | أحمد موسى: 18 بنت راحوا في ثانية .. وده حادث جلل
الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد
إزالة 1485 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم 28-6-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها بدون قصد؟.. يسري جبر يجيب

الزكاة
الزكاة
محمد شحتة

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن من القواعد الفقهية المهمة التي ينبغي التنبه لها أن الزكاة المفروضة لا تُجزئ إذا دُفعت إلى غير مستحقيها، ويجب على المسلم في هذه الحالة إعادة إخراجها.

أوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريح  تليفزيوني ، اليوم السبت، أن من أخرج زكاة ماله أو نذرًا واجبًا، ثم تبين له بعد ذلك أن من أخذ المال ليس فقيرًا ولا مستحقًا – كأن يكون غنيًا بخيلاً أو يخفي ماله – فلا تُحتسب هذه الزكاة، ويجب عليه أن يعيد إخراجها لفقراء حقيقيين.

وأضاف: "لو أعطيت أحد جيرانك عشرين ألف جنيه على أنه من الفقراء، ثم اكتشفت أنه غني وأولاده يبعثون له أموالاً من الخارج، لكنه يظهر بمظهر الفقير، وجب عليك إعادة إخراج المال مرة أخرى، لأن الزكاة فريضة، ولابد أن تقع في يد من يستحقها شرعًا".

أوضح أن هذا الحكم خاص بالزكاة الواجبة (كالزكاة السنوية على المال أو النذور)، أما الصدقة المطلقة (التطوع)، فإذا وقعت في يد غير مستحق، فلا يجب إعادة إخراجها.

أكد أن النية الصالحة لا تكفي وحدها في الزكاة المفروضة، بل يجب أن تقترن بتحري مستحقيها بدقة، لأن الزكاة عبادة مالية، ولها مصارف محددة شرعًا.

وتابع: "ربنا قال في كتابه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فاجتهد أن يكون خيرك واقعًا في موضعه، وأن تكون نيتك خالصة لله، وأن تتحرّى قبل أن تُنفق، حتى تُقبل صدقتك وتفوز برضا الله".

الزكاة مستحقي الزكاة الصدقة يسري جبر علماء الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها بدون قصد؟.. يسري جبر يجيب

وزير الأوقاف

توفير 673 وظيفة.. وزيرا العمل والأوقاف يفتتحان ملتقى توظيف رأس غارب

فضل صيام يوم عاشوراء

فضل صيام يوم عاشوراء.. يكفر ذنوب 365 يوما

بالصور

أحمد غزي ووليد فواز في العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

احمد غزي ووليد فواز
احمد غزي ووليد فواز
احمد غزي ووليد فواز

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة
حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة
حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

الصور الأولى لـ مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها

مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة من حفل زفاف ابنتها

أسماء أبو اليزيد مع زوجها في العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

أسماء أبو اليزيد وزوجها
أسماء أبو اليزيد وزوجها
أسماء أبو اليزيد وزوجها

فيديو

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

رويدا عروس الجنة

فرحها كمان أسبوعين.. قصة رويدا ضحـ.ية واقعة طريق المنوفية الإقليمي

كنزي مدبولي

كنزي مدبولي تخطف الأنظار يوم كتب كتابها.. ونهاية غير متوقعة في حمام السباحة

مى فاروق وابنتها زينة

أحلى لحظة فى عمري .. مى فاروق تتصدر مؤشرات البحث بعد رسالتها لابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

المزيد