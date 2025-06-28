السفير عاطف سالم: العديد من الجنود الإسرائيليين بدأوا يطالبون بوقف حرب غزة

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، أن نقاش وقف إطلاق النار في غزة بدأ يطفو على السطح بعد تطورات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، وأن أصواتًا داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدأت تطالب بإنهاء الحرب، في ظل استطلاعات رأي أظهرت أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار مقابل إعادة الرهائن.

وأضاف السفير عاطف سالم، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن العديد من الجنود الإسرائيليين بدأوا يطالبون بوقف الحرب، ويصفونها بـ"الجنون" الذي يجب إيقافه فورًا، وهو ما يعكس حالة التململ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من استمرار العمليات العسكرية في غزة.

وانتقد سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه يتصرف كقائد سياسي لا كقائد دولة، وينظر للأحداث الجارية بعين الانتخابات المقبلة أكثر من اعتبارات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن نتنياهو يرى أن قطاع غزة يمثّل "إرثًا سياسيًا" مهمًا لتنفيذ مخططاته الشخصية.

وتابع: "الإسرائيليين، عبر التاريخ، يعتبرون قطاع غزة "منطقة ملعونة"، ولم تنجح أي دولة يهودية في فرض سيطرتها الكاملة عليها"، مشيرًا إلى أن هذا الإدراك هو ما يجعل نتنياهو أكثر تمسكًا بترسيخ مكاسب سياسية من الملف الغزاوي.