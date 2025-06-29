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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير علاء يوسف يستقبل النائب أسامة شرشر بالسفارة المصرية في فرنسا

السفير علاء يوسف والنائب والإعلامي أسامة شرشر
السفير علاء يوسف والنائب والإعلامي أسامة شرشر
إسلام مقلد

استقبل السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، في مكتبه أثناء زيارته إلى باريس.

وأثنى “شرشر” على الزيارة التاريخية والاستثنائية التى قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والترتيبات السياسية والدبلوماسية التى استطاع السفير علاء يوسف القيام بها لتحويل هذه الزيارة إلى زيارة استثنائية بكل الأبعاد السياسية والدبلوماسية.

تلك الزيارة التي جعلت الإعلام الفرنسي يتحدث عنها، ويصفها بأنها أخطر زيارة لرئيس فرنسي إلى الشرق الأوسط، بسبب الترتيبات التى تم إعدادها بمهنية واحترافية حتى أصبحت هي حديث الإعلام الفرنسي والعالمي والعربي، خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة، والمتحف المصري الكبير ومنطقة الحسين ومقهى نجيب محفوظ، وهي الزيارة التى ختمها بزيارة إلى مدينة العريش، ولأول مرة يكون الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون في زيارة العريش ومقهى نجيب محفوظ في الحسين.

وكشف “شرشر” أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين مصر وفرنسا على مستوى القيادتين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون في معظم ملفات المنطقة خصوصا ملف غزة ومحاولات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية إلى أهل غزة.

وأكد “شرشر” على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية خصوصا مع وجود جالية مصرية تقدر بحوالي 400 ألف مصري في فرنسا، وميزان تجاري تخطى حاجز 3.2 مليار دولار في 2024، فضلا عن التعاون العسكري في طائرات الرافال وحاملات المروحيات والفرقاطات وأنظمة الرادر وغيرها من المنظومات العسكرية.

السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس أسامة شرشر باريس

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