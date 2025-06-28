تظاهرات في تل أبيب.. ومطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى

شهدت مدينة تل أبيب وعدد من المواقع الأخرى في دولة الاحتلال، تظاهرات، شارك فيها آلاف الإسرائيليين؛ للمطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب في غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض إبرام صفقة تبادل جزئية، وتدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي، قوله: إن واشنطن تعمل بالتنسيق مع شركائها في المنطقة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ترغب في أن يتزامن وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، مع إعلان تهدئة شاملة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد نتنياهو جلسة أمنية مغلقة، غدا، يعقبها اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، وسط تزايد الضغوط الداخلية والخارجية؛ لدفع الحكومة نحو قبول مبادرة تهدئة شاملة، تشمل إعادة المختطفين وإنهاء الحرب، تمهيدا للانتقال إلى خطوات إقليمية أوسع.