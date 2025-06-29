في إطار التعاون بين مصر وفرنسا.. تفاصيل احتفالية يوم الفرانكوفونية بالعاصمة الجديدة|صور

أبرز فعاليات الاحتفال بيوم الفرانكوفونية على مسرح نيوكاسل بالعاصمة الإدارية الجديدة :

غزة وتقسيم العالم وأغنية داليدا

استعراضات وأغاني ومسرحية باللغة الفرنسية

نوران احمد هيبة ومروان ممدوح يقدمون النشرة الجوية

في إطار التعاون بين دولتي مصر وفرنسا في مجال التعليم أقيم اليوم "السبت" الاحتفال السنوي بيوم الفرانكوفونية الخاص باللغة والثقافة الفرنسية ، وذلك على مسرح نيوكاسل بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور مكثف من طلاب المدارس الفرنسية في مصر في تقليد سنوي تحرص عليه مدارس قايتباي، والذي يُعقد دائمًا في نفس الوقت من كل عام، احتفاءً بالثقافة الفرنسية .

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة المهتمة بتعليم اللغة الفرنسية في مصر، من بينهم: السيدة منى ماجدلاني، الرئيسة المشاركة لمهرجان المسرح المدرسي الدولي الفرانكوفوني في مصر (FESTIF)، والسيدة وفاء عباس، المديرة العامة لتطوير اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم، والسيدة فتحية فتوح، المديرة التنفيذية للجمعية المصرية لمدرّسي اللغة الفرنسية (AEPF)، السيدة فتحية الباهي، رئيسة لجنة التحكيم والمهندس محمد كمال والسيدات منال وحيد ورشا هاشم وتريز نظيف وممثلي المركز الثقافي الفرنسي بمصر .



بدأ الحفل بالسلام الوطني المصري والسلام الوطني الفرنسي ، ثم فقرة استعراضية عن الألوان باللغة الفرنسية ، وبعدها قامت نوران احمد هيبة ومروان ممدوح بتقديم فقرة

النشرة الجوية باللغة الفرنسية التي استعرضت التغيرات المناخية حول العالم ، من خلال عرض مصور لحالة الطقس في العواصم العالمية .

وشهد الحفل ايضا استعراض صامت عن مخاطر الاستخدام السئ للانترنت ، وبعدها قامت نوران احمد بتقديم فقرة أغنية فرنسية بعنوان "رقصة اخيرة" ، ثم قدم الطلاب الاغنية الشهيرة "سلمى يا سلامة" للنجمة المصرية العالمية داليدا باللغتين العربية والفرنسية التي شهدت تفاعل كبير من الحاضرين ، كما تم تقديم أغنية عن تقسيم العالم والحروب بعنوان "هم قسموا العالم" ، تناولت تقسيم العالم والحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعدوان الاسرائيلي على غزة .

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية باللغة الفرنسية "مرآة الارواح" تتناول مجموعة من الاصدقاء يقفوا امام مرآة سحرية تظهر ما بداخلهم ، ثم تكريم كل المشاركين في الفعاليات .