سفير مصر الأسبق بإسرائيل: خطة إسرائيلية لتصفية نصف سكان غزة

حذر السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، من وجود خطة إسرائيلية لتصفية ما لا يقل عن 40% إلى 50% من سكان قطاع غزة، إما بالقتل المباشر أو بالتهجير القسري، مشيرًا إلى أن إسرائيل شرعت فعليًا في بناء 26 جناحًا جديدًا داخل سجونها، بهدف استيعاب أعداد المعتقلين المتزايدة من قطاع غزة والضفة الغربية.

أوضح السفير عاطف سالم، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 20 ألف شخص، من بينهم قرابة 12 ألفًا جرى اعتقالهم خلال التصعيد الأخير، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع والاحتجاز الجماعي.

وانتقد السفير عاطف سالم، غياب وحدة الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاد بين حركتي فتح وحماس يُعد من أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأن تعدد الأصوات المتحدثة باسم الشعب الفلسطيني يضعف تأثير الرسالة على المستوى الدولي.

ونوه السفير عاطف سالم، بأن هناك الكثير من الوسائل لإحياء القضية الفلسطينية وإبرازها عالميًا، بعيدًا عن ما أقدمت عليه حركة حماس من اقتحام مستوطنات غلاف غزة، الذي ساهم في تعقيد المشهد أكثر