وزير خارجية إيطاليا يؤكد لنظيرته الفلسطينية دعم بلاده لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني دعمه لحل "شعبين، دولتين" خلال اجتماعه في وزارة الخارجية مع نظيرته من السلطة الوطنية الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي.

وكانت إيطاليا قد أكدت مرارًا دعمها لحل الدولتين، لكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترى أنه من المبكر الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون إيجاد حل جذري على أرض الواقع، بينما يعلّق فلسطينييون الأمل على أن تزيد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية الضغط على تل أبيب لوقف آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.



بعد لقائهما في الوزارة، زار تاياني وأغابيكيان مستشفى أومبرتو الأول في روما، حيث زارا، برفقة وزيرة الجامعات والبحث العلمي، آنا ماريا برنيني، أطفالًا من غزة.

حتى الآن، عالج المستشفى أربعة قاصرين. ثم توجه الوزراء الثلاثة إلى مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في روما للقاء إدارة المنشأة وزيارة الأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج حاليًا، والذين وصلوا خلال آخر عملية إجلاء طبي في 13 أغسطس.

منذ بدء عمليات الإجلاء الطبي من غزة، عالج مستشفى بامبينو جيسو 25 طفلًا فلسطينيًا، غادر معظمهم المستشفى بعد تحسن حالتهم.

في حديثه إلى جانب أغابيكيان في مستشفى أومبرتو الأول، أكد تاياني على أهمية التحدث مع وزير خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم لشرح ما تقوم به إيطاليا لمساعدة السكان المدنيين في غزة.

وأشار تاياني إلى أن "إيطاليا هي الدولة الأكثر استضافة للاجئين من غزة في العالم، إلى جانب الإمارات وتركيا وقطر ومصر. نحن مستعدون لبذل المزيد من الجهود، وكذلك لاستقبال الطلاب. الأمر ليس سهلاً، لأنكم تعلمون أن الأمر يتطلب اتفاقاً مع الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد، والحكومة الإسرائيلية، وفلسطين. الأمر ليس سهلاً، لكننا نريد تحقيقه. نبذل قصارى جهدنا لاستقبال الأطفال والطلاب على حد سواء".

بعد ذلك، توجه المسؤولون إلى مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي، حيث التقوا بطبيبة فلسطينية وصلت إلى إيطاليا في يونيو عبر الممر الإنساني لإكمال تدريبها في الطب والجراحة.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أغابيكيان في قصر جيميلي، أوضح تاياني أنه أكد لنظيره الإيطالي التزام إيطاليا "بوقف فوري لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين "المحتجزين لدى الإرهابيين"، معربًا عن معارضته لشن هجوم جديد على مدينة غزة.

كما أكد دعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المحاور الوحيد من الجانب الفلسطيني خلال لقائه مع أغابيكيان، مؤكدًا أن مستقبل غزة "يجب ألا يشمل حماس"، وأن على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تلعب دورًا "قياديًا" في قطاع غزة.