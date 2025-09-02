قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير خارجية إيطاليا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي وسنعترف بفلسطين في الوقت المناسب

أخبار العالم

التقت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أجابكيان شاهين، نظيرها الإيطالي أنطونيو تياني في العاصمة روما، ضمن جولتها الأوروبية الرامية إلى كسب دعم سياسي ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين.

وخلال اللقاء، شددت شاهين على ضرورة أن تتحرك إيطاليا بخطوات ملموسة لوقف الحرب على غزة، والاعتراف رسميًا بفلسطين كخطوة أساسية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، جدد تياني موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، مؤكّدًا أنّ إيطاليا ستتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب. 

كما أعلن رفض بلاده لسياسة الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية، لافتًا إلى استعداد روما للتعاون مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وأوضح الوزير الإيطالي أنّ بلاده تستقبل جرحى فلسطينيين للعلاج، وتوفر منحًا دراسية للطلبة، إلى جانب بحثها إمكانية فرض عقوبات إضافية على المستوطنين.

بدورها، أعربت شاهين عن تقديرها لمواقف الحكومة الإيطالية ومساهماتها في مؤتمر السلام الدولي، فضلًا عن المساعدات الإنسانية والمنح التعليمية التي قدمتها للشعب الفلسطيني. وأكدت أنّ إنهاء الحرب ووقف الاستيطان ووقف مصادرة الأراضي يشكل أساسًا لإحياء حل الدولتين، محذّرة من أنّ استمرار هذه السياسات سيبقي دوامة العنف مفتوحة.

كما شددت الوزيرة الفلسطينية على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط إلى غزة، إلى جانب حشد اعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية.

وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أجابكيان العدوان الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين إيطاليا إعادة إعمار غزة غزة

