تمرد في صفوف جيش الاحتلال..جنود احتياط يرفضون الاستجابة لأوامر التجنيد



كشفت تقارير إعلامية ان جنود من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنون رفضهم الاستجابة لأوامر التجنيد احتجاجا على استمرار الحرب وللضغط من أجل الموافقة على تبادل الأسرى.

وفي سياق أخر ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاستعدادات لعملية "عربات جدعون-2" مستمرة ، مشيرا إلى انه خلال الأسابيع القادمة ستخضع القوات لسلسلة من التدريبات تتضمن تمارين قتالية في مناطق مفتوحة وحضرية بهدف تعزيز الكفاءة العملياتية في قطاع غزة.

وبيّن جيش الاحتلال - وبحسب تقارير عبرية - أنه تم شراء معدات ووسائل قتالية متقدمة من بينها طائرات مسيرة لقادة الفصائل والسرايا ستوفر غطاء تكتيكيا وواسعا لجنود الاحتلال من قوات الاحتياط.

وكشف جيش الاحتلال أن قسم التكنولوجيا واللوجستيات سيقوم بتزويد منظومة دعم تشمل تجهيزات شخصية ومعالجة البنى التحتية والمحافظة على جاهزية الآليات وإدخال الإمدادات والعلاج الطبي إلى جانب الدعم الطبي والنفسي للمقاتلين والمقاتلات.