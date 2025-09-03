مرشد أكاديمي لكل طالب في جامعة بنها بالعام الدراسي الجديد

عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .



واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجلسة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الصيفي في موعدها المقررة ، والانتهاء من أعمال الصيانة السنوية بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل والمدن الجامعية



وأشار " الجيزاوي" الى ضرورة إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية على تطبيق شئون الطلاب مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026 م .



وأكد رئيس الجامعة على أهمية المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب بما يضمن توفير مناخ منظم وآمن للطلاب الجدد .



ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي عمداء الكليات بأهمية دور المرشد الأكاديمي في دعم الطالب وتوجيهه في اختيار المقررات الدراسية بناءً على قدراته وتاريخه الأكاديمي، ومتابعة تقدمه الدراسي، ومساعدته على التغلب على الصعوبات الأكاديمية والشخصية، وتزويده بالمعلومات اللازمة عن لوائح الجامعة ومتطلباتها، وإرشاده إلى الخدمات الداعمة المتوفرة، مما يمكّنه من تحقيق أهدافه الأكاديمية والمهنية ، مع تعزيز دور وحدات الدعم النفسي والاجتماعي بالكليات والمدن الجامعية لتقديم الإرشاد التربوي والدعم النفسي للطلاب للإشراف عليهم معنويا ونفسيا ومحاولة فهم الوضع النفسي والاجتماعي لهم مع التأكيد على خصوصية المعلومات.



وأوضح "الجيزاوي لعمداء الكليات أهمية تهيئة منصة الكتاب الجامعي استعداد لبدء الدراسة وتحديث المحتوى العلمي ليكون أكثر تفاعلا مع الطلاب باعتبارها أحد العناصر الرئيسية للعملية التعليمية حيث أنها توفر مرونة كبيرة فى الإتاحة للطلاب فى أى وقت ومن أى مكان، مما يساعد فى توفير الوقت والجهد للطالب .



وأضاف رئيس الجامعة بضرورة إعداد الكليات برنامج استقبال الطلاب الجدد، بحيث يتضمن تعريف بالكلية ونظام وطبيعة الدراسة ومدونة السلوك الجامعي ، مع ضرورة التزام هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمواعيد المحاضرات وفقا للجدول الدراسية المعلنة من اليوم الأول للدراسة .



كما أشار " الجيزاوي " إلي إمكانية استخدام نمط التعلم الهجين في حالة زيادة الكثافة الطلابية في بعض الكليات من أجل تحقيق أقصى استفادة للطلاب من المحتوى التعليمي المقدم من أعضاء هيئة التدريس.