لجنة ميدانية تراجع إجراءات السلامة بمحطة تحلية مياه اليسر بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على إحدى أهم المنشآت الحيوية بالمدينة، وذلك في إطار الخطة التي اعتمدتها محافظة البحر الأحمر للتأكد من تطبيق معايير الحماية المدنية والسلامة المهنية داخل المنشآت التابعة للوحدات المحلية.

الحملة جاءت استجابة لتكليفات مجلس الوزراء التي شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة تنفيذها بدقة، بهدف رفع درجة الجاهزية والوقوف على مدى التزام المؤسسات الحيوية باشتراطات التأمين ضد المخاطر المحتملة.

وقامت اللجنة، التي شكّلها اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، بزيارة ميدانية إلى محطة تحلية مياه اليسر.

ضمت اللجنة في عضويتها المهندس حسني إبراهيم أبوالوفا رئيسًا، والكيميائية مارسيل سمير ممثلة عن قطاع الصحة والسلامة المهنية، وهيثم طلب مسؤول إدارة الأزمات بالمدينة، إلى جانب إبراهيم سعد مسؤول الأزمات بحي جنوب الغردقة.

خلال الجولة، تم فحص خطط الطوارئ والإطفاء، ومراجعة صلاحية معدات الإطفاء، والتأكد من جاهزية الأفراد للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلًا عن التحقق من وجود مخارج للطوارئ وتقارير الحماية المدنية ومنظومة كاميرات المراقبة.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة جميع الملاحظات التي تم رصدها، مع التشديد على أن أي جهة تتقاعس عن تنفيذ التعليمات ستُرفع بشأنها تقارير تفصيلية إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز إجراءات السلامة في المنشآت الحيوية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.