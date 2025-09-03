قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في إسرائيل .. نصف جنود الاحتياط يرفضون الاستدعاء
كيف نحيي ذكرى المولد النبوي.. الإفتاء تكشف عن الطريقة الشرعية
روسيا: نتطلع إلى تعزيز إمدادات أنظمة صواريخ «إس - 400» إلى الهند
ترامب يعلن مقتـ.ـل 11 من «إرهابيي المخدرات» في هجوم أمريكي على قارب فنزويلي
أول تعليق لـ وليد صلاح الدين بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي
نجم محبوب.. أسامة عرابي: تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالأهلي «قرار صائب»
عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف
صدمة في منتخب السعودية بسبب سالم الدوسري | تفاصيل
لإعادة الانضباط والثقة.. ناقد رياضي: الأهلي يحتاج مدربًا بشخصية «جوزيه»
بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل
مصرع جميع السكان .. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بترسين السودانية
بمرسوم تشريعي| أحمد الشرع يستحدث وزارة لـ «الطاقة» لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية بسوريا
بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

نورهان خفاجي

نشرت راكبة على إحدى رحلات مصر للطيران، وهي أم لطفل، رسالة شكر لإحدى مضيفات الشركة، بعد ما أنقذت حياة طفلها إثر تعرضه لأزمة صحية مُفاجئة على متن الطائرة.

مضيفة بمصر للطيران تنقذ حياة طفل

قالت الراكبة في منشور لها على أحد مواقع السفر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر لشركة مصر للطيران وطاقم الضيافة المحترم على الاهتمام والرعاية الكاملة أثناء رحلتنا".

وأضافت: "خالص الشكر خاصةً للأستاذة شاهندة، مضيفة الطيران، على إنسانيتها واهتمامها الكبير بمعالجة ابني والاطمئنان عليه لحظة بلحظة حتى استقرت حالته. مواقف كهذه تؤكد أن "مصر للطيران" ليست مجرد شركة طيران، بل عائلة تحتوي ركابها وتقف بجانبهم. شكرًا من القلب لكم".

ضيق تنفس واختناق لطفل على متن الطائرة

وكشفت مصادر لـ"صدى البلد" تفاصيل الواقعة، التي تعود إلى يوم الخميس الماضي، الموافق 28 أغسطس، على إحدى الرحلات القادمة من مطار الأقصر الدولي إلى القاهرة.. إذ تعرض طفل من الركاب لضيق في التنفس وحالة اختناق، ما تسبب في صدمة وإرباك لوالدته، التي سارعت بالاستنجاد بطاقم الطائرة. وعلى الفور، هرعت المضيفات لإنقاذ الطفل.

وبحسب الصورة التي أرفقتها والدة الطفل في منشورها على "فيسبوك"، ظهرت المضيفة شاهندة عادل غريب وهي تقف بجوار مقعد الطفل، ممسكة بأسطوانة الأكسجين طوال الرحلة حتى استقرت حالته واستطاع التنفس بشكل طبيعي.

