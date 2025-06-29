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18 فتاة في نعوش الأمل .. ولميس الحديدي: الكارثة تتكرّر على الطريق الإقليمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

18 فتاة في نعوش الأمل .. ولميس الحديدي: الكارثة تتكرّر على الطريق الإقليمي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
هاني حسين

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي راح ضحيته 18 فتاة من قرية واحدة.

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": "بنات العنب كانوا على أمل تحسين أحوالهم بيومية 130 جنيه. كان عندهم أمل: واحدة بتتجهز، وواحدة عاوزة تتجوز، والتالتة عاوزة تبقى مهندسة أو ممرضة. لكن للأسف، الأمل مات مع البنات على طريق الموت، على الدائري الإقليمي، زي ما راح قبلهم كتير، ودي مش أول مرة، وشكلها مش هتبقى آخر مرة على نفس الطريق.. طريق الموت."

وأردفت: "طريق الموت مش لقب أطلقه الصحفيون، ده الاسم اللي بيستخدمه أهل المنوفية، وبيتشهّدوا وهما طالعين عليه كل يوم، وفيه نواب في البرلمان قالوا: عشر حوادث يوميًا."

وتابعت: "من امبارح لحد النهاردة ولسه دم البنات منشفش. فيه ثلاث حوادث حصلت على مدار 24 ساعة: عربية تابعة للأمن المركزي اتقلبت وفيها مجندين، وحادثة تانية في نفس المكان، سيارة نقل اصطدمت بالحاجز الفاصل بين الطريقين بعد ما انفجرت العجلة.

وفي نفس المكان، ومنذ قليل، تريلا خبطت أتوبيس، مات سائق الأتوبيس وأُصيب ثلاثة آخرين".

وأضافت: "فيه إيه يا جماعة؟ ولسه طريق الموت مفتوح، ولسه بيحصد الأرواح، ولسه الكارتة شغالة بتلمّ الفلوس، ومش عارفين بتتصرف فين ولا على إيه؟ الطريق مفتوح لأنه مهم، وبالتالي الكارتة شغالة."

وذكرت الحديدي أن كل عناصر الموت توافرت في حادثة "أشمون"، قائلة: “الطريق بايظ، فيه مشكلة ما بيتصلّحش من سنة، اتعمل له صيانة في 2023، لا يوجد إشارات على الطريق، بالإضافة لسائق تحت تأثير المخدرات.. كل عناصر الموت كانت متكاملة.”

لميس الحديدي اخبار التوك شو الطريق الإقليمي المنوفية

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