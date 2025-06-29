جدو: لقب إفريقيا حلم تحقق .. والدوري ما زال في الملعب

أعرب محمد ناجي جدو، مدرب نادي بيراميدز ولاعب منتخب مصر السابق، عن فخره بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن التتويج كان حلمًا يراود كل عناصر النادي، وقال: "الجميع كان يتمنى الفوز بالبطولة، والكل كان عايزها فعلًا".

التعثر في الدوري بسبب فقدان نقاط حاسمة

أوضح جدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة DMC، أن الفريق فقد فرصة حسم الدوري المصري بسبب خسارة 6 نقاط في مباراتي فاركو والبنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الفوز في أي من المباراتين كان كفيلًا بتأمين اللقب دون الحاجة لأي جدل قانوني. وأضاف: "نحن الآن في انتظار قرار المحكمة الرياضية، وربنا يسهل ويمكن الدوري يرجع لنا".

مشاكل الملاعب وضغط المباريات

انتقد جدو الوضعية التي واجهها فريقه خلال مشوار البطولة، مؤكدًا أن بيراميدز كان يخوض مبارياته في ملاعب لا يلعب عليها الأهلي أو الزمالك، كما طالب بتأجيل بعض المباريات بسبب ضغط المشاركات الأفريقية، إلا أن تلك الطلبات لم تُلبَّ.

غياب الدعم وتصريحات مستفزة

اتهم جدو رابطة الأندية بعدم دعم بيراميدز، بل ومهاجمته بتصريحات وصفها بـ"المستفزة"، رغم تمثيل الفريق لمصر في نهائي قاري هام، وقال: "اللي بيلعب نهائي إفريقيا ده فريق مصري.. كان لازم يكون فيه دعم، مش عكسه".

الاعتراف بالفارق الجماهيري والمطالبة بالحياد

اعترف جدو بأن بيراميدز لن يصل إلى جماهيرية الأهلي والزمالك، لكنه طالب بتطبيق الحياد بين الأندية، بعيدًا عن التحيز الإعلامي أو المؤسسي.

ثقة اللاعبين في تحقيق البطولات

اختتم جدو حديثه بالإشادة بثقة اللاعبين، قائلًا: "اللاعبين بدأوا يصدقوا إنهم يقدروا يحققوا بطولات، وعندنا فرص كبيرة في بطولات مقبلة".