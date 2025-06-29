مع ارتفاع درجات الحرارة .. مشروبات طبيعية لترطيب الجسم | تعرف عليها

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل يومي، يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم لمنع الجفاف، وخاصة الأطفال.

وإليك أفضل المشروبات الطبيعية التي يمكنك تناولها للتخفيف من حرارة الصيف.

مشروبات لترطيب الجسم

- حافظ على رطوبة جسمك وساعد في الحد من الالتهابات مع مشروب الزنجبيل والكركم والجزر.

بفضل مركبات الجنجرول في الزنجبيل والكركمين في الكركم، تتميز وصفة هذا المشروب بخصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تساعد هذه المكونات في تخفيف الالتهاب المؤقت الناتج عن مرض قصير الأمد أو الالتهاب المزمن الناتج عن حالات مثل داء الأمعاء الالتهابي (IBD)، لذا حضّر كمية مسبقًا وجمّدها لتستمتع بأفضل حالاتك طوال الصيف.

- كوكتيل الخوخ مع الأناناس

الكوكتيل المنعش الخالي من السكر، يمزج عصير الخوخ والأناناس معا، ليمنحك مشروبًا حلوًا ومنعشًا طبيعيًا، يُضفي الزنجبيل الطازج المبشور ايضا نكهة دافئة تُوازن نكهات الفاكهة، يُفضل تقديمه باردًا.

- الكركدية مع الرمان

يعد مشروب الكركدية مع الرمان من المشروبات المنعشة والمميزة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل كبير