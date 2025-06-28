بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

في أجواء مستوحاة من عالم المسلسل، احتفل أبطال وصنّاع "مملكة الحرير" بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى بحضور نجوم العمل والشخصيات البارزة، على السجادة الحمراء.



تألق على السجادة الحمراء أبطال المسلسل كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي،وليد فواز.

كما شهد العرض حضور عدد من الفائزين وصانعي المحتوي من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.





يُعرض مسلسل "مملكة الحرير" حصريًا على تطبيق "يانغو بلاي" بدءًا من الليلة، ويتكون المسلسل من١٠ حلقات ويُعرض من الأحد إلى الخميس.

وحضر العرض الحصري أيضًا عدد كبير من الشخصيات البارزة مثل شريف رمزي ومحمد محمود عبد العزيز وشادي ألفونس.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر".