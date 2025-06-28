قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق قوي من ياسمين عز على حادثة الطريق الإقليمي: 18 زهرة راحوا ضحية الإهمال
كأس العالم للأندية.. شوط أول سلبي بين بنفيكا وتشيلسي
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا 5% فقط من قدراتنا العسكرية بمواجهة إسرائيل
الهيئة الوطنية تعلن الثلاثاء المقبل تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ
شاهد جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة
صدى البلد يكشف حقيقة عروض إمام ووسام .. وأزمة كريستو
وزير المالية الإسرائيلي: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية .. وترامب سيحرر الشرق الأوسط
ياكلوا عيش.. عادل حمودة: هكذا برّر مرسي عدم هدم أنفاق تسلل الإرهابيين إلى سيناء
4 أندية مصرية شهيرة تتسابق للتعاقد مع نجم الزمالك لسبب مثير
مش الحوادث بس| وزير العمل: منحة لأسر جميع وفيات العمالة غير المنتظمة
الزمالك يكشف حقيقة رحيل شيكابالا
الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل واقعي للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز
نجلاء سليمان

في أجواء مستوحاة من عالم المسلسل، احتفل أبطال  وصنّاع "مملكة الحرير" بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى بحضور نجوم العمل والشخصيات البارزة، على السجادة الحمراء.


تألق على السجادة الحمراء أبطال المسلسل كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي،وليد فواز.

كما شهد العرض حضور عدد من الفائزين وصانعي المحتوي من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. 



يُعرض مسلسل "مملكة الحرير" حصريًا على تطبيق "يانغو بلاي" بدءًا من الليلة،  ويتكون المسلسل من١٠ حلقات ويُعرض من الأحد إلى الخميس.

وحضر العرض الحصري أيضًا عدد كبير من الشخصيات البارزة مثل شريف رمزي ومحمد محمود عبد العزيز وشادي ألفونس.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر".

كريم محمود عبد العزيز مسلسل مملكة الحرير ابطال مسلسل مملكة الحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرصاد - ارشيفية

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

كامل الوزير

قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث الإقليمي المأساوي

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟

اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

ترشيحاتنا

كريم ومحمد محمود عبد العزيز

بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

الارق

ببلاش .. اعرف أسرع طرق طبيعية لعلاج الأرق

البطيخ

خاوف من الكارثة..تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة

بالصور

بحضور نجوم العمل .. العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز
كريم ومحمد محمود عبد العزيز

شاهد جلسة تصوير جديدة من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة

ببلاش .. اعرف أسرع طرق طبيعية لعلاج الأرق

الارق
الارق
الارق

خاوف من الكارثة..تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة

البطيخ
البطيخ
البطيخ

فيديو

ايمان عبد اللطيف

فئات لن تحصل على زيادة المعاشات الجديدة | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

الديركسيون ساب في ايدي .. تفاصيل جديدة صـ.ادمة عن حـ.ادث المنوفية

ضحايا الطريق الاقليمي

عرايس اتزفوا للجنة.. قصص مبكية لضحــ.ايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد