مفاجأة حول أحد الشخصيات الرئيسية في فضيحة ترامب مع أوكرانيا.. تفاصيل مثيرة

كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، إن أحد الشخصيات الرئيسية في فضيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوكرانيا، لن يدلي بشهادته أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استمرار مساعي الإدارة الأمريكية في عرقلة كل شئ يخص التحقيق.



وأمرت إدارة ترامب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي "جوردون سوندلاند" بعدم الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس وغرفته مجلس النواب، وفق ما أفادت ايضًا صحيفة نيويورك تايمز .



وجوردون سوندلاند سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، وكان مانحًا رئيسيًا لحملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016.



ويعد سوندلاند، شاهد في فضيحة ترامب المستمرة في أوكرانيا التي انطلقت من مكالمة هاتفية في يوليو الماضي، حث فيها ترامب الرئيس الأوكراني على التحقيق مع نائب الرئيس السابق (باراك أوباما) جو بايدن.



وأتى اسم سوندلاند مع ترامب في سلسلة من الرسائل النصية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي كانت فحواها تدور حول نقاش عن الفضيحة مع بيل تايلور ، الدبلوماسي الأمريكي لدى أوكرانيا.



وعند نقطة ما، عندما سأل تايلور ما إذا كانت الولايات المتحدة "تقول أن المساعدة الأمنية لأوكرنيا مشروطة بالتحقيقات مع بايدن ونائبه" رد سوندلاند بقوله لتايلور "اتصل بي".



في بيان له ، قال محامي سوندلاند إنه "يشعر بخيبة أمل عميقة" لعدم تمكن موكله من الإدلاء بشهادته ولكنه مستعد للقيام بذلك بعد حل "القضايا التي أثارتها وزارة الخارجية".



ولفتت صحيفة النيويورك تايمز، إلى إن هذه الخطوة لمنع شهادة سوندلاند جيدة للبيت الأبيض، لأن شهادته المهمة للديمقراطيين قد توضح الأمور أكثر، إلا أن الديمقراطيين قالوا إن هذه الخطوات من الإدارة الأمريكية والتي تعيق تحقيقهم ستُتخذ كدليل يدين ترامب.

