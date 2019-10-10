نظارات ذكية.. الكشف عن ابتكار مذهل من Apple بحلول 2020

كشف المحللون عن أن عملاق التكنولوجيا Apple بصدد إطلاق نظارات ذكية ستصبح جاهزة بحلول النصف الأول من عام 2020، تفيد التفاصيل المسربة بأنه من المقرر أن تصبح أبل أكثر تطورًا في إصدارها لأول نظارات من نوع AR.





كتب «مينج تشي-كو» محلل شركة أبل عن تنبؤاته لمواصفات نظارة إيه آر القادمة، حيث أشار إلى وجود نموذج أولي للجهاز يُطلق عليه اسم Garta، ويتوقع أيضًا أن تتشارك أبل مع "علامات تجارية خارجية" لتصميم سماعات الرأس.





إضافة إلى سماعات الرأس AR، يشير كو أيضًا في تقريره المنشور على To5mac بحسب "الدايلي ميل"، إلى الإصدار المحتمل لجهاز iPad Pro الجديد الذي قد يأتي مزودًا بمستشعر ثلاثي الأبعاد يشبه ميزة True-Depth في أجهزة آيفون.





تسمح هذه الميزة للجهاز بالتقاط المزيد من المعلومات حول المواضيع الموجودة في الصور والفيديو ويمكن أن تساعد الجهود المستقبلية لتطوير تجارب الواقع الافتراضي على هذا الجهاز، بالإضافة إلى ذلك يتوقع كو بأن أبل بصدد إطلاق iPhone SE 2، وفقًا لمتابعة لجهاز ميزانية الشركة الذي تم الإعلان عنه أصلًا في عام 2016.





جدير بالذكر أن فيسبوك قد اشترك مع Rayban للعمل على نظارته الواقعية الافتراضية في العام أو العامين القادمين، ومع ذلك ، مع ذلك لا توجد أية معلومات حول الشكل الذي ستتخذه سماعة أبل بالضبط، أو ما إذا كانت ستقترب من نظارات فيسبوك من حيث المواصفات، أو أفضل من النظارات الخاصة بشركة مايكروسوفت.



