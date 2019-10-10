Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نظارات ذكية.. الكشف عن ابتكار مذهل من Apple بحلول 2020

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
الكشف عن نظارة Ar
الكشف عن نظارة Ar
Advertisements
عزة عاطف
كشف المحللون عن أن عملاق التكنولوجيا Apple بصدد إطلاق نظارات ذكية ستصبح جاهزة بحلول النصف الأول من عام 2020، تفيد التفاصيل المسربة بأنه من المقرر أن تصبح أبل أكثر تطورًا في إصدارها لأول نظارات من نوع AR.

كتب «مينج تشي-كو» محلل شركة أبل عن تنبؤاته لمواصفات نظارة إيه آر القادمة، حيث أشار إلى وجود نموذج أولي للجهاز يُطلق عليه اسم Garta، ويتوقع أيضًا أن تتشارك أبل مع "علامات تجارية خارجية" لتصميم سماعات الرأس.

إضافة إلى سماعات الرأس AR، يشير كو أيضًا في تقريره المنشور على To5mac بحسب "الدايلي ميل"، إلى الإصدار المحتمل لجهاز iPad Pro الجديد الذي قد يأتي مزودًا بمستشعر ثلاثي الأبعاد يشبه ميزة True-Depth في أجهزة آيفون.

تسمح هذه الميزة للجهاز بالتقاط المزيد من المعلومات حول المواضيع الموجودة في الصور والفيديو ويمكن أن تساعد الجهود المستقبلية لتطوير تجارب الواقع الافتراضي على هذا الجهاز، بالإضافة إلى ذلك يتوقع كو بأن أبل بصدد إطلاق iPhone SE 2، وفقًا لمتابعة لجهاز ميزانية الشركة الذي تم الإعلان عنه أصلًا في عام 2016.

جدير بالذكر أن فيسبوك قد اشترك مع Rayban للعمل على نظارته الواقعية الافتراضية في العام أو العامين القادمين، ومع ذلك ، مع ذلك لا توجد أية معلومات حول الشكل الذي ستتخذه سماعة أبل بالضبط، أو ما إذا كانت ستقترب من نظارات فيسبوك من حيث المواصفات، أو أفضل من النظارات الخاصة بشركة مايكروسوفت.

يعتبر الواقع الافتراضي هو محاكاة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لبيئة أو موقف، حيث يغمر المستخدم بجعله يشعر وكأنه في الواقع بالمحاكاة والأصوات والصور، على سبيل المثال قد تشعر أنك تتسلق جبلًا بينما تجلس في المنزل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاميرا ثلاثية.. تسريبات جديدة حول أجهزة iPad القادمة من آبل

لو اتسرقت أو نسيتها في مكان.. طريقة العثور على أجهزة آيفون وآيباد وماك الخاصة بك

تعرف على أبرز مواصفات وميزات هواتف آيفون 11

Apple تكشف عن الإصدار السابع من ipad .. فيديو

Apple TV +.. آبل تبدأ منافسة خدمة نتفيلكس بـ 5 دولارات شهريا

iPad من الجيل السابع.. مواصفات وأسعار جهاز أبل الجديد

ترشيحاتنا

أبو العينين: لن نفرط في حقنا وحصتنا في نهر النيل.. وخبراء وقانونيون: إثيوبيا فسخت الاتفاقيات وكارثة تنتظر السد فور تشغيله

شاهد.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى رسميًا

هل ينتهي النكاح بين الزوجين بطول فترة غياب الرجل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

اخبار الحوادث.. فتاة تقتل حبيبها في المرج بعد نشر صورها الفاضحة.. إيداع المتهمة بقتل الطفلة جنة مستشفى الأمراض العقلية

مستكترين علينا حقنا.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول حصة أثيوبيا من مياه النيل

سيد عبدالحفيظ يتجاهل نجل رئيس نادي الزمالك في مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وغريبة.. بيونسيه تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير جديدة

بوسي شلبي تصطحب نجما لبنانيا شهيرا في التوك توك بالإسكندرية ..صورة

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور